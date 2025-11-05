Rodrigo Paz llama a la "concertación" tras recibir credencial como presidente de Bolivia

"Recuperemos ese sentido de unidad, la que no odia, la unidad que no divide", dijo Paz durante su discurso en la Casa de la Libertad, en Sucre, la capital constitucional de Bolivia.

El TSE también entregó la credencial al vicepresidente electo, Edman Lara, con lo que se pone fin al proceso de los comicios de 2025, considerados como los "más largos" de la historia de Bolivia debido a la inédita segunda vuelta celebrada el pasado 19 de octubre.

"Seremos un Gobierno firme y, desde esta Casa de la Libertad, si queremos libertad, hay que conquistarla con firmeza y lo haremos con absoluto convencimiento de los mejores días para nuestro país", remarcó.

También subrayó la intención, junto al vicepresidente electo, de sostener un "compromiso con el pueblo boliviano" para la construcción de mejores días tomando decisiones "por el bien de todos, por más duras que estas sean".

Por su parte, el vicepresidente electo enfatizó que uno de los principales objetivos, cuando asuma el nuevo Gobierno, será "unir el país" y "trabajar por todos".

Paz será investido este el sábado en La Paz, en un acto que marcará la finalización del Gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) después de casi 20 años, con las Administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El mayor desafío para el mandatario electo es la solución de la crisis económica que afronta el país por la falta de dólares y combustibles, que ha repercutido en el encarecimiento de los alimentos y de varios servicios.

Paz viajó la semana pasada a Estados Unidos, país con el que dijo restituirá las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, rotas desde 2008, para reunirse con la Administración de Donald Trump y con los ejecutivos de los principales organismos multilaterales.

Uno de los principales resultados de ese viaje fue el acuerdo financiero con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF por 3.100 millones de dólares destinados al desarrollo económico sostenible de Bolivia.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se convertirá en el presidente número 74 de Bolivia, luego de ganar en la segunda vuelta al exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) con el 54,96 % frente al 45,04 %.