Roma, elegida Ciudad Inteligente de 2025 en el Smart City Expo World Congress de Barcelona

Se trata de unos premios que reconocen, a través de diferentes categorías, las iniciativas y proyectos más destacados en la industria de la innovación y la transformación urbana.

El jurado de Smart City Expo World Congress otorgó el premio en la categoría de 'Ciudad' a la capital italiana por su estrategia 'Roma: the City is transforming', a través de la cual está aprovechando los datos, el 5G y los gemelos digitales para mejorar la gobernanza urbana y los servicios públicos.

La edición de este año concedió el premio especial al Liderazgo, en reconocimiento a su contribución al impulso de la innovación urbana a nivel internacional, a Maimunah Mohd Sharif, alcaldesa de Kuala Lumpur (Malasia) y directora ejecutiva de 2018 a 2024 de UN Hábitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

En la categoría de 'Innovación' hubo dos ganadores. En primer lugar, Together Center (Redmond, EE.UU.) fue galardonado por su 'Community by Design', un centro inclusivo de servicios que concentra a más de 25 organizaciones sin ánimo de lucro e integra viviendas asequibles para atender a 30.000 personas al año.

Por otro lado, la Red Dot Foundation (Mumbai, India) también ha sido reconocida por 'Safer Cities – Haryana', un proyecto que utiliza datos recabados mediante el 'crowdsourcing' entre víctimas de violencia de género para mejorar la seguridad pública y formar a la policía para mejorar la atención a las víctimas.

Otros premios en diferentes áreas temáticas han sido para Aramco Smart Cities (Arabia Saudí), el Gobierno de la Municipalidad de Guangzhou (China), la ciudad de Seongnam (Corea del Sur), TETO Brasil (São Paulo), la Junta de Vivienda y Desarrollo de Singapur y el Kenniscentrum Vlaamse Steden (Bélgica).

La decimocuarta edición de los World Smart City Awards ha recibido más de 462 iniciativas de 65 países y se celebra hasta el 6 de noviembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Bajo el lema 'The Time for Cities', el evento profundiza en las estrategias necesarias para transformar las ciudades en espacios sostenibles, eficientes y habitables, reuniendo a más de 1.100 expositores, representantes de 850 ciudades y más de 600 expertos para diseñar juntos un futuro urbano más ético.