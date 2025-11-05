Rosalía presenta su cuarto disco ‘Lux’ en Barcelona ante fans, prensa, músicos y famosos

Durante este evento, una audición festiva denominada 'listening party', los invitados han podido escuchar los temas incluidos en el nuevo y esperado álbum de la cantante catalana.

Así, estirada sobre un escenario cubierto de sábanas blancas, la cantante ha esperado que dieran las 21:30 para incorporarse y comenzar a escuchar ‘Porcelana’, ‘La Perla’, ‘De Madrugá’ o la ya publicada ‘Berghain’.

El juego de luces, entre las tablas, las pantallas y las proyecciones de las letras, han invadido la Sala Oval del MNAC, mientras Rosalía, en una especie de ejercicio de danza contemporánea, contemplaba su obra.

Entre las caras conocidas que han acudido a la exclusiva cita en el museo de Montjuïc se encontraban Rossy de Palma, Amaia, los hermanos Muñoz de Estopa, Belén Esteban, Ilia Topuria, Jordi Évole o Paco León, entre otros personajes populares.

El acto en la capital catalana se ha producido en paralelo a los organizados en otras ciudades, como Ámsterdam, Berlín, Bogotá, Buenos Aires, Lisboa, Londres, Milán, París, Santiago de Chile, Estocolmo o Tokio.

Horas antes de la escucha, Rosalía ha sufrido dos pequeños contratiempos: por un lado, el disco se ha filtrado en su totalidad en internet y, por otro, el abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, ha pedido a una jueza de Huesca la anulación urgente del evento al entender que las "enormes vibraciones" de los potentes equipos de música podrían dañar las pinturas murales que están físicamente muy cerca de la sala donde se lleva a cabo la audición.

Esta petición, que finalmente no ha surgido efecto, ha llevado no obstante a que se desvelara públicamente la localización de la ‘listening party’, una ubicación que había sido guardada con esmero por parte del equipo de Rosalía y dada a conocer únicamente a los invitados.