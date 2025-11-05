Rusia afirma que no se dan las condiciones para un reunión ente Putin y Trump

"Una reunión al más alto nivel, cualquiera que sea, requiere una preparación exhaustiva y una consideración minuciosa de todos los aspectos. A día de hoy no se cumple ni la primera ni la segunda condición para organizar dicha reunión", dijo Riabkov a medios locales al comentar la posibilidad de una reunión entre Putin y Trump.

Al mismo tiempo, añadió que las diplomacias rusa y estadounidense "se ocupan activamente de todo lo relacionado con la parte de contenidos de ese tipo de contacto".

"Para nosotros lo importante es garantizar que se llenen de contenido concreto los marcos formulados por los presidentes (Putin y Trump) cuando se reunieron en Anchorage (Alaska) a mediados de agosto", insistió Riabkov.

El presidente estadounidense canceló a fines de octubre pasado la cumbre con Putin en Budapest, que aún no tenía fecha, debido a la negativa del Kremlin a un cese de las hostilidades como condición para la reanudación de las negociaciones de paz en Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy