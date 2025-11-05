Rusia lanza 80 drones contra Ucrania, que vuelve a alcanzar una central térmica rusa

Al mismo tiempo, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, informó en sus redes sociales de otro ataque exitoso de las fuerzas ucranianas contra la retaguardia rusa.

“La Central Termoeléctrica en la región rusa de Oriol está muy mal ahora mismo”, escribió en sus redes Kovalenko al informar del objetivo alcanzado dentro de Rusia.

La central de Oriol ya fue alcanzada por misiles Neptuno lanzados por la Marina ucraniana el 31 de octubre.

Ucrania trata de golpear ahora centrales eléctricas rusas en respuesta a la actual campaña rusa de bombardeos contra sus propias infraestructuras eléctricas.

