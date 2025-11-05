Rusia rebate a Zelenski: la situación en Pokrovsk y Kúpiansk es crítica para Ucrania

"A día de hoy la situación de las agrupaciones del ejército ucraniano (...) se está deteriorando con inusitada rapidez, sin dejar ninguna oportunidad de salvación a los soldados ucranianos, que no sea la rendición voluntaria", informó Defensa en un comunicado en Telegram.

Refutó las afirmaciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que visitó el domingo las posiciones de sus tropas en la zona de Pokrovsk.

"El jefe del régimen de Kiev ha perdido totalmente el contacto con la realidad", señaló, en respuesta a la afirmación de Zelenski de que en Kúpiansk quedan "menos de 60 rusos".

Moscú añade que "a juzgar por los informes falsos" que recibe de su jefe del Estado Mayor, Oleksandr Sirski "carece totalmente de la información operativa sobre la situación en el terreno".

Al mismo tiempo, el comunicado castrense no descarta que Zelenski sea consciente de la situación e intente "ocultar hasta el último momento la verdad" tanto a sus socios occidentales como a la población.

Rusia advierte que dicha actitud tendrá como coste "la muerte de miles de soldados ucranianos".

Defensa mantiene que los batallones ucranianos que defienden ambas ciudades "se encuentran atrapados en las ollas de Kúpiansk y Pokrovsk, y está sufriendo constantemente notables pérdidas debido a los ataques y los avances de las tropas rusas".

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el pasado 26 octubre el cerco a las tropas ucranianas en Kúpiansk y en algunos barrios de Pokrovsk, importante nudo de comunicaciones y centro industrial de Donetsk.

Días después, se dirigió a Kiev para que ordene la rendición de esas tropas, como ocurriera en el puerto de Mariúpol (Donetsk) en mayo de 2022, donde se entregaron miles de soldados refugiados durante semanas en túneles y minas.

En el caso de Kúpiansk, entre el río Oskol y el avance de las unidades rusas, los expertos independientes coinciden en que las tropas ucranianas están en muy serias dificultades.

La situación es diferente en Pokrovsk, donde los rusos han penetrado en la urbe, pero donde el cuello de botella del cerco ruso tiene unos cinco kilómetros de anchura, por lo que Kiev aún tiene opciones y tiempo para el repliegue.