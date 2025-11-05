Seúl dice que hay indicios de que Pionyang estuvo gestionando una cumbre entre Kim y Trump

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) informó durante una auditoría parlamentaria a puerta cerrada el martes que el régimen norcoreano habría realizado preparativos de forma discreta para un posible encuentro bilateral durante la visita de Trump a Corea del Sur, en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), según recogió la agencia local de noticias Yonhap.

La inteligencia surcoreana dijo que detectó información de que Corea del Norte analizó las "posiciones" del personal de la Administración estadounidense encargado de los asuntos norcoreanos, un posible indicio de que habría estado abierto al encuentro de los líderes.

Otra señal, indicaron, es que Pionyang habría retrasado hasta el último momento la decisión de enviar a su ministra de Exteriores, Choe Son-hui, a China y Rusia coincidiendo con la gira asiática del mandatario estadounidense.

El NIS señaló, asimismo, que no descarta que el encuentro entre Kim y Trump llegue a producirse después de unos ejercicios militares clave entre Seúl y Washington previstos para marzo de 2026.

La inteligencia surcoreana baraja esta hipótesis al apreciar que Kim ha moderado su retórica sobre el armamento nuclear de su país desde septiembre, cuando insinuó la posibilidad de un diálogo condicionado con Estados Unidos.

La agencia afirma también que Pionyang ha estado recopilando recientemente información de inteligencia sobre varios funcionarios y figuras de alto nivel involucrados en asuntos de Corea del Norte e internacionales en Washington.

Trump expresó en varias ocasiones su intención de reunirse con Kim aprovechando su reciente visita a Corea del Sur, durante la que sostuvo una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping.

Sin embargo, la propuesta no obtuvo respuesta pública de Pionyang, que realizó una prueba de misiles de crucero justo antes de la llegada del presidente estadounidense, lo que varios analistas señalaron que podría interpretarse como un rechazo a la proposición.

Pionyang adviritió que no negociará con Washington si no se descarta el asunto de su desnuclearización, el tema que ya llevó al estancamiento de las pioneras negociaciones que ambos países iniciaron durante el primer mandato del estadounidense.