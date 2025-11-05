Supermercado cubre los gastos funerarios de los 23 fallecidos en incendio en México

En un comunicado, la compañía de supermercados destacó su "compromiso de actuar con responsabilidad, respeto y transparencia" tras el incendio mortal en uno de sus establecimientos, y ha destacado que "desde el primer momento" ha trabajado de manera conjunta con las autoridades de Sonora para "apoyar directamente" a las víctimas.

En este sentido, señaló que, además de pagar los gastos funerarios, se hará cargo de financiar el traslado aéreo a un hospital de Estados Unidos a una de las personas heridas por el incendio y a su acompañante, para que reciba la "mayor atención posible".

Asimismo, aseguró que están apoyando a los familiares con sus casos particulares para cubrir sus "necesidades básicas".

Además, la compañía aseveró que están garantizando la seguridad de todas las instalaciones en todo México, a la vez que están atendiendo los requerimientos de las autoridades de Protección Civil a raíz de la tragedia del pasado fin de semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El incendio, que causó 23 muertos y 11 personas heridas, está siendo investigado por las autoridades, quienes no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el reporte oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas (21:00 GMT) en el establecimiento situado sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, en Hermosillo, cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.