Toyota cuestiona el volumen de su supuesta inversión en EE.UU. anunciado por Trump

"Lo he leído en los periódicos", dijo en tono calmado el director financiero de Toyota, Kenta Kon, al ser preguntado al respecto durante la rueda de prensa de presentación de los resultados financieros semestrales de la firma automovilística.

"Hemos hecho planes de inversión estable en adelante, pero no sabría decir realmente si son 10.000 millones de dólares. Diré simplemente que Toyota seguirá haciendo inversiones considerables en EE.UU.", añadió el directivo, sin confirmar o desmentir la cantidad adelantada por el mandatario estadounidense.

Kon declaró que "EE.UU. realmente quiere ver un incremento del empleo" y reconoció que "están considerando hacer algo" con la producción que el fabricante japonés realiza en territorio estadounidense, pero no entró en detalles.

"Si hay alguna petición para ese fin, la consideraremos", señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las declaraciones del director financiero de Toyota se producen después de que Trump afirmara, durante su estancia la semana pasada en Tokio, que Toyota invertirá más de 10.000 millones de dólares en construir plantas de fabricación en el país norteamericano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Me acaba de decir la primera ministra (japonesa, Sanae Takaichi) que Toyota va a montar plantas por todo Estados Unidos por valor de más de 10.000 millones de dólares", dijo el mandatario durante un discurso a las tropas estadounidenses en la base naval de Yokosuka, al sur de la capital japonesa, el 28 de octubre.

Trump agradeció a Japón sus "grandes inversiones" en EE.UU. y animó a la gente a "salir y comprar Toyotas".

Toyota, líder mundial del motor por volumen de ventas, informó este miércoles de que su beneficio neto se contrajo un 7 % interanual en su primer semestre fiscal (abril-septiembre) debido al impacto de los aranceles estadounidense a la industria, aunque señaló que el aumento sostenido de sus ventas palió el golpe.

Toyota vendió 4.783.000 unidades de vehículos en los seis meses hasta septiembre, un 5 % interanual más y, en particular, las comercializaciones en EE.UU. se incrementaron un 9,9 %.

Los fabricantes de vehículos japoneses están actualmente sujetos a unos aranceles del 15 % sobre sus exportaciones de vehículos y autopartes a EE.UU. en virtud del acuerdo comercial bilateral.