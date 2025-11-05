Trump recibe a representantes de empresas suizas preocupadas por los aranceles a su país

Trump anunció en las últimas horas en su plataforma Truth Social que había hablado sobre cuestiones comerciales con una "representación suiza de alto nivel", y el Ministerio de Economía helvético, que preparó el encuentro, indicó que sus impulsores fueron compañías privadas del país, según indicó la agencia de noticias ATS.

De acuerdo con un portavoz del Ministerio de Economía suizo, los empresarios solicitaron la reunión con Trump por iniciativa propia con el fin de llamar la atención del presidente estadounidense sobre las consecuencias de los aranceles en sus empresas.

En agosto Estados Unidos impuso a Suiza unos aranceles del 39 %, una de las tasas más altas de la Administración Trump a sus socios comerciales.

Ello está teniendo graves repercusiones en importantes industrias del país centroeuropeo como la relojera y mecánica o el sector alimentario, en particular a populares exportaciones como el chocolate y el queso, de acuerdo con ATS.

Aunque la industria farmacéutica, uno de los grandes motores económicos del país, está por ahora exenta de estos aranceles, persiste el temor a que Washington dicte próximamente tarifas comerciales también contra estos productos, algo con lo que ya ha amenazado el presidente norteamericano.

De acuerdo con el mensaje del propio Trump en Truth Social, la reunión concluyó con el acuerdo de que el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, continuará tratando estos temas con los dirigentes suizos.

El Gobierno suizo no ha querido revelar qué empresas participaron en el encuentro.