Un conductor del convoy de Angelina Jolie fue interceptado por reclutadores en Ucrania

El incidente, que se produjo el martes, ocurrió en la región de Mikoláyiv, en el sur de Ucrania y vecina de la parcialmente ocupada Jersón, a la que se dirigía la comitiva.

Al pasar por un control en la carretera, los reclutadores comprobaron que uno de los conductores -nacido en 1992 y obligado, por tanto, a registrarse para poder ser llamado a filas- no tenía los documentos necesarios.

Ante esta circunstancia, explicaron las Fuerzas Terrestres, fue llevado a un centro de reclutamiento, donde se estableció que el varón en cuestión está en condiciones de ser llamado a filas y se le dejó continuar el viaje con el resto de personas que viajaban en el convoy.

"Destacamos que el ciudadano, como conductor, era parte del grupo que acompañaba a la actriz extranjera Angelina Jolie", se lee en la comunicación remitida a la agencia de noticias ucraniana Unián por las Fuerzas Terrestres, que explicaron que "el grupo estaba cerca" del conductor interceptado mientras se aclaraba su situación.

El comunicado añade que una vez se resolvió la situación "la famosa actriz continuó el viaje planeado".

"Ni ella ni sus representantes influyeron en el trabajo" de los encargados de verificar la situación del conductor, agrega la nota castrense, que desmintió informaciones publicadas en internet que apuntaban a lo contrario.

Varios canales de Telegram ucranianos han publicado un vídeo grabado aparentemente por una cámara de seguridad del centro de reclutamiento en el que aparece Jolie entrando a esas dependencias.

Jolie ha visitado Jersón en calidad de embajadora de buena voluntad de Unicef.

Jersón está expuesta al fuego ruso y es, en estos momentos, una de las ciudades más peligrosas de Ucrania.