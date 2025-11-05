Un fallecido y dos heridos en Venezuela tras el colapso de una mina en el sur del país

En una nota, VTV indicó que el cuerpo de bomberos de la localidad de El Callao atendió la emergencia ocasionada por el "colapso de una mina rudimentaria", sin explicar la causa del accidente, y rescataron a dos personas heridas de 32 y 29 años, quienes fueron trasladadas a un hospital público.

Este hecho ocurrió el martes, reportó la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) de Bolívar, una entidad regional dentro de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.

Según la Zoedan, hubo un derrumbe del acceso a un "pozo minero artesanal" y se auxilió a dos personas con "politraumatismo generalizado".

En el lugar, brindaron asistencia autoridades de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), Protección Civil, así como la Policía nacional y estatal, añadió la institución en su cuenta de Instagram.

En octubre pasado, catorce mineros fallecieron en El Callao tras una inundación producto de las fuertes lluvias en Bolívar, reportaron entonces autoridades locales.

La ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, informó ese mes que el país ha registrado un 300 % más de lluvias de lo esperado durante 2025 que han afectado a más de 7.000 familias y que adjudicó a la crisis climática.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del oeste venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida, Portuguesa y Guárico (centro).