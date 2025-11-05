05 de noviembre de 2025 - 08:35
Un uruguayo condenado en España a seis años de prisión por llevar cuatro kilos de cocaína
Palma (España), 5 nov (EFE).- Un joven uruguayo fue condenado este miércoles por un tribunal español a seis años y un día de prisión y una multa de 131.971 euros (152.000 dólares) por transportar cerca de cuatro kilos de cocaína en el equipaje de un vuelo procedente de Sao Paulo (Brasil).
La Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo de conformidad en la Audiencia de Palma (islas mediterráneas de Baleares), después de que el hombre, de 20 años, reconociera los hechos. El joven fue interceptado con la droga al desembarcar en el aeropuerto local el 19 de marzo.
La acusación pública solicitaba inicialmente una condena de siete años y medio de cárcel por tráfico de drogas.