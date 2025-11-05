Una ONG pide liberación de los activistas venezolanos Rocío San Miguel y Javier Tarazona

En su cuenta de X, Un Mundo Sin Mordaza afirmó que San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y Tarazona, director de FundaRedes, "siguen detenidos injustamente" sin "garantías judiciales".

"Ambos defensores de derechos humanos permanecen detenidos arbitrariamente, sin garantías judiciales. Sus casos reflejan la criminalización sistemática del activismo", subrayó la organización.

San Miguel fue acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una "trama conspirativa" que buscaba "atentar" contra el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios del país suramericano.

Fue detenida el 9 de febrero del año pasado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

Según el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel "entregó información" sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a legaciones de otros tres países, que no precisó.

Por su parte, Tarazona fue arrestado el 2 de julio de 2021, luego de acudir a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar, según FundaRedes.

El activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países ese año, ante la falta de datos oficiales.