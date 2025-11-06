Air Europa devuelve un año antes los 475 millones del préstamo del Estado

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado a través de la SEPI, dijo este jueves haber recibido la devolución total anticipada de la ayuda concedida, más los intereses correspondientes.

Esta amortización supone adelantar un año la fecha prevista de devolución del préstamo.

Esta madrugada, Air Europa había anunciado que ha finalizado su acuerdo con Turkish Airlines, lo que permitirá a la aerolínea turca entrar en el capital de la española mediante una inversión de 300 millones de euros.

La operación se ha instrumentalizado a través de un préstamo canjeable, el cual se intercambiará por una participación en Air Europa cercana al 26 % una vez cumplidos todos los requisitos regulatorios.

Esta última operación valora a Air Europa en cerca de 1.175 millones. La familia Hidalgo, a través del grupo empresarial Globalia, continuará siendo el accionista mayoritario de Air Europa, mientras que IAG conservará su participación actual mediante la compra de acciones a Globalia.