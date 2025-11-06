Al menos 6 muertos en ataque de paramilitares contra ciudad clave en el sur de Sudán

La Red de Médicos de Sudán detalló que "el ataque deliberado" del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), liderado por Abdelaziz al Hilu y aliado de las FAR, "provocó la muerte de seis civiles, entre ellos un niño, e hirió a otros 12, algunos de gravedad", según un comunicado.

La organización aseveró que se trata de "un nuevo crimen que se suma a la larga lista de horribles violaciones contra civiles en Dilling", ciudad estratégica que fue recuperada por el Ejército regular el pasado mes de junio y que se encuentra bajo un férreo asedio de los paramilitares.

Actualmente, las FAR controlan las zonas norte y este que rodean a Dilling, mientras que las fuerzas del SPLM-N, aliadas de los paramilitares, están presentes en los lados oeste y sur.

La ciudad fue sometido este jueves a un intenso bombardeo de artillería que tuvo "como objetivo deliberado barrios residenciales e instalaciones médicas de la ciudad", denunció la Red.

"Condenamos enérgicamente este bombardeo deliberado, que constituye un crimen de guerra en toda regla y un ataque premeditado contra civiles inocentes e instalaciones médicas que prestan servicios a la población", denunció la ONG.

Asimismo, responsabilizó directamente a las fuerzas SPLM-N y a las FAR de este "crimen atroz y de la pérdida de vidas y bienes", y exigió a "las organizaciones internacionales y de derechos humanos que tomen medidas inmediatas y urgentes para documentar estas violaciones y brindar asistencia médica y humanitaria".

El Sindicato de Médicos de Sudán condenó enérgicamente el "bombardeo indiscriminado", y afirmó que "destruyó el departamento de radiología e imagen médica del Hospital Universitario de Dilling".

Aseguró que el ataque acabó "interrumpiendo el funcionamiento de uno de los centros de salud más vitales de la región", en un momento en el que la ciudad "ya enfrenta una grave crisis humanitaria y una escasez de suministros médicos y medicamentos esenciales".

"Consideramos este ataque reiterado contra centros de salud un crimen de guerra en toda regla y una flagrante violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe atacar hospitales y personal médico bajo cualquier pretexto", denunció el sindicato.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023 después de que el grupo paramilitar FAR se rebelara contra el Ejército, ha causado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y convertido el país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.