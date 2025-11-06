Al menos dos muertos y un herido en un tiroteo en la ciudad de Hialeah, al oeste de Miami

El tiroteo, ocurrido en un apartamento ubicado en la comunidad de Lago Grande, se saldó con la muerte de dos personas mientras que una tercera fue hospitalizada, según indicó un portavoz de la Policía de la zona que prefirió no ser identificado.

La Policía no desveló más detalles sobre el suceso, indicando que se encuentra actualmente "bajo investigación".

Imágenes difundidas por medios locales muestran a varios agentes policiales en parqueadero de un bloque de apartamentos en el que supuestamente tuvo lugar el tiroteo.

En ellas se observa una persona siendo trasladada en camilla al interior de un helicóptero de Miami-Dade Rescue.

Hialeah es una ciudad del condado de Miami-Dade, de más de 223.000 personas, la mayoría de ellos cubanos.

En Estados Unidos, alrededor de 47.000 personas murieron por heridas relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos, según los últimos datos disponibles.

El estado de Florida aprobó el mes pasado el porte de armas en público, que permite circular con armas de fuego a la vista.