Al menos un muerto en ataque masivo con drones contra la ciudad rusa de Volgogrado

"Como consecuencia de un ataque terrorista con drones contra un edificio residencial de 24 pisos situado en el número 4 de la calle Garia Jojolova, se produjeron daños en los balcones y se rompieron las ventanas de los edificios cercanos. Un civil, un hombre de 48 años, murió", declaró el gobernador de la región de Volgogrado, Andréi Bocharov.

Según el canal de Telegram de administración regional, la caída de fragmentos de drones produjo un incendio en un polígono industrial de Volgogrado, ciudad situada a más de 100 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.

Defensa informó a su vez de que la noche pasada las defensas antiaéreas derribaron en total 75 drones ucranianos sobre nueve regiones del país, incluidos los 49 sobre la de Volgogrado, y la península de Crimea anexionada por Moscú en 2014, donde fueron destruidos siete aparatos no tripulados.

Debido a los ataques con drones y para garantizar la seguridad de los vuelos, la autoridades rusas dispusieron la suspensión temporal de las operaciones de los aeropuertos de once ciudades rusas, restricción que fue levantada una vez cesaron las amenazas a la navegación aérea.

