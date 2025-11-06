Albares afirma que el "verdadero patriotismo" es "defender Europa"

Albares hizo hincapié en la importancia del multilateralismo y del proyecto europeo, que se ven amenazados "por quienes siempre rechazaron los valores de paz, de Justicia social y de democracia", durante un discurso pronunciado en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

"En un mundo de grandes potencias, nuestra Unión es nuestra verdadera fortaleza. Y eso lo saben perfectamente quienes quieren una Europa dividida porque quieren que seamos países europeos debilitados", dijo Albares en su intervención en el acto de entrega de premios VIII Edición de los Premios Aquí Europa.

"Por eso, defender hoy el interés de España, de cualquiera de nuestros países, es defender Europa. Por eso el verdadero patriotismo hoy es entender ese que cree en la democracia, que cree en la tolerancia, que cree en la diversidad", dijo el ministro español.

Añadió que el Gobierno de España trabaja en esa dirección alineada "con los derechos humanos, con la paz justa y con la justicia social", y que apuesta "por una Europa con más presencia, con más seguridad y con más influencia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Albares también participó este jueves en un acto organizado por Nueva Economía Fórum en Bruselas en el que presentó la intervención del consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, y mantuvo una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con la que conversó sobre el posible uso del catalán, el euskera y el galleo en esa institución.