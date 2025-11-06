Andrés, hermano de Carlos III, conservará la medalla de la guerra de las Malvinas

El monarca británico acordó que su hermano retenga la llamada 'Medalla de las Falklands' (como llaman los británicos a las Malvinas), indica hoy el periódico, si bien el Gobierno laborista trabaja para quitarle el título de Vicealmirante de la Marina.

Andrés, que ha sido despojado de sus títulos de príncipe y duque de York, sirvió en la Marina durante 22 años y participó en el conflicto del Atlántico Sur -entre Argentina y el Reino Unido por la posesión de las Malvinas- como piloto de helicópteros Sea King.

Tras la victoria británica en la guerra y su regreso al Reino Unido, fue recibido como un héroe en la base naval de Portsmouth, suroeste inglés, donde estuvo presente su madre, la fallecida reina Isabel II, quien le entregó una rosa roja.

Además de perder sus títulos, Andrés abandonará la mansión de 30 habitaciones en la que residía en Windsor -Royal Lodge-, por la que no pagaba renta.

