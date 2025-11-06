Aumentan a 35 los muertos por un corrimiento de tierra tras fuertes lluvias en Kenia

Las intensas precipitaciones ocasionaron deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas e inundaciones en varias zonas del condado, arrastrando escombros hacia aldeas e inundando las zonas bajas del valle de Kerio.
"Hasta la fecha, se han recuperado 35 cuerpos, mientras que 4 personas afectadas por el deslizamiento han sido dadas de alta y otras 9 permanecen hospitalizadas, recibiendo atención médica integral y apoyo psicosocial. Con profundo pesar, se informa de que 16 personas siguen desaparecidas", detalló el portavoz del Gobierno, Isaac Mwaura, en un comunicado.
"El Gobierno y todo el equipo interinstitucional mantienen su compromiso de hacer todo lo posible por localizarlas y brindar cierre a las familias afectadas", agregó Mwaura.
Asimismo, informó de que las inundaciones también afectaron al condado de Trans Nzoia (oeste), donde 6.318 hogares resultaron damnificados y 637 personas fueron desplazadas.
Desde el pasado fin de semana, las autoridades han movilizado helicópteros militares y policiales para atender emergencias en la zona del desastre, donde han repartido alimentos y artículos de primera necesidad valorados en 29 millones de chelines kenianos (unos 194.000 euros, unos 220.000 dólares).
"Sin embargo, persisten graves carencias en servicios de agua, saneamiento e higiene, refugio, apoyo psicosocial, esfuerzos de recuperación y medidas de resiliencia a largo plazo", lamentó Mwaura.
Los deslizamientos de tierra, también conocidos como aludes de lodo, son movimientos rápidos de suelo, rocas y escombros saturados de agua que se desplazan ladera abajo.
En Kenia suelen producirse cuando el suelo se vuelve inestable y no puede soportar su propio peso en laderas empinadas o zonas montañosas, y pueden causar daños importantes a viviendas, carreteras e infraestructuras.