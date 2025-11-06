Austria incauta cinco pistolas que vincula con el grupo islamista palestino Hamás

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación internacional coordinada por la Dirección de Seguridad del Estado y de Inteligencia (DSN, contraespionaje) contra una red que, según los indicios, planeaba atentados en Europa contra objetivos israelíes o judíos.

La investigación va dirigida contra "una organización terrorista de ámbito mundial cercana a Hamás" y "existe la sospecha de que un grupo trasladó armas a Austria para tenerlas preparadas para posibles atentados terroristas en Europa".

En la operación, la Policía se incautó de cinco pistolas y diez cargadores ocultos en una maleta dentro de un espacio alquilado en la capital austríaca.

"El depósito de armas se atribuye a estructuras operativas en el extranjero de la organización terrorista Hamás", señala el comunicado, sin dar más detalles.

La investigación llevó también a la detención el lunes en Londres de un ciudadano británico de 39 años.

Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre los planes de la red ni sobre otros posibles implicados, pero la investigación continúa.

"El caso actual demuestra una vez más que la DSN está excelentemente conectada a nivel internacional y actúa con firmeza contra toda forma de extremismo. La misión es clara: tolerancia cero hacia los terroristas", subrayó el ministro del Interior, Gerhard Karner.