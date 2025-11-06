Autoridad electoral colombiana niega inscripción de exalcalde Quintero para la Presidencia

La Registraduría Nacional, encargada de organizar los comicios, explicó en una resolución que la petición fue negada porque no recibió oficialmente la renuncia de Quintero a su participación en la consulta interna del Pacto Histórico, la coalición de Gobierno, celebrada el pasado 26 de octubre.

En esa votación, el senador Iván Cepeda, de 63 años, ganó la consulta al derrotar a la exministra Carolina Corcho, y será el candidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026.

Quintero, político cercano al presidente Gustavo Petro, había anunciado el 15 de octubre su retirada de la consulta interna y manifestó su intención de continuar en la contienda mediante la recolección de firmas, mecanismo que la ley colombiana permite a quienes no cuentan con el aval de un partido político.

"Rechazar (...) el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado 'Reset Total Contra el Narco y los Corruptos' que postula la inscripción del señor Daniel Quintero Calle a la Presidencia de la República", señaló la resolución de la Registraduría publicada este jueves.

El organismo, sin embargo, aclaró que la decisión puede ser apelada por Quintero, quien dijo en redes sociales que va a utilizar "todos los mecanismos legales, pero también los morales, ciudadanos, porque este país no puede seguir siendo secuestrado por los mismos".

"Lo que acaba de ocurrir con la Registraduría no es un golpe contra un hombre, es un golpe contra la democracia", aseveró Quintero en X.

Por otro lado, el juez 62 Administrativo del Circuito de Bogotá negó una tutela (recurso de amparo) que había interpuesto Quintero contra la Registraduría, con la que buscaba inscribir su comité de recolección de firmas.

El tribunal consideró que no hubo vulneraciones a los derechos fundamentales de Quintero y, por tanto, procedió a "negar la solicitud de amparo solicitada por el señor Daniel Quintero Calle contra la Registraduría Nacional del Estado Civil".

En la consulta del Pacto Histórico, según datos oficiales, Cepeda obtuvo 1.186.095 votos (64,7 %), Corcho 536.286 (29,2 %) y Quintero 110.486 (6,0 %).

Como ganador, Cepeda representará a la coalición oficialista —la misma que llevó a Petro al poder en 2022— en la consulta interpartidista del Frente Amplio, prevista para marzo de 2026, con el objetivo de definir un único candidato de izquierda para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.