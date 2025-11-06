Bolsa española sube el 0,12 % y roza máximo histórico de 16.150 puntos apoyada en la banca

El indicador de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ganó 19,6 puntos, ese 0,12 %, hasta 16.118 puntos, con lo que queda a 32,1 puntos del máximo histórico logrado el pasado 29 de octubre. En el año acumula una subida del 39,01 %.

La bolsa española consiguió terminar al alza a pesar de la caída del 0,9 % de Wall Street por las dudas de los inversores sobre el sector de la inteligencia artificial y la legalidad de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump. El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, perdía el 0,33 % y se negociaba a 63,31 dólares.

De los grandes valores destacó la subida del 1,9 % de Repsol, la cuarta mayor del IBEX, mientras que BBVA, que paga mañana dividendo, ha avanzado el 1,67 %, Banco Santander el 0,74 %, y Telefónica el 0,44 %. Han bajado Inditex, el 0,5 %, e Iberdrola, el 0,06 %.