Boric señala a Trump en la COP30 y pide seguir poniendo a la ciencia "en el centro"

"Son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir mas lejos, el presidente de los Estados Unidos en la ultima Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe y eso es mentira", aseguró Boric durante su intervención.

El mandatario chileno, que dejará el cargo en marzo próximo, dijo que "lo que está en juego es el desafío más importante para nuestra generación" e instó al mundo a "reivindicar el valor de la ciencia".

"Podremos tener discusiones legítimas sobre cómo enfrentar los hechos pero no podemos negarlos y en eso se requiere el liderazgo de la comunidad internacional", añadió.

Boric es de los pocos presidentes latinoamericanos que participan en esta COP, junto al anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, y al colombiano Gustavo Petro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También participarán en el encuentro, que se extenderá hasta el viernes, otros dirigentes como Emmanuel Macron (Francia), Friedrich Merz (Alemania), Pedro Sánchez (España), Keir Starmer (Reino Unido) o Luís Montenegro (Portugal).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hay dos ausencias destacadas: los presidentes de China, Xi Jinping; y de Estados Unidos, Donald Trump, máximos representantes de los dos países más contaminantes del mundo y quienes declinaron la invitación de Lula para acudir a Belém.

La COP30 se extenderá hasta este viernes y constará de una sesión plenaria y tres mesas de trabajo temáticas: clima y naturaleza; transición energética; y revisión del Acuerdo de París.

"A una década de la adopción del Acuerdo de París, tenemos que reconocer que como humanidad no hemos estado a la altura del desafío histórico que supone la crisis climática", lamentó Boric, quien sin embargo consideró que "aún hay esperanza".

"Lejos de la resignación y lejos del pesimismo, estamos aquí hoy ,más que para redoblar nuestros compromisos, para ser claros en cómo vamos a cumplir las metas que hasta nos hemos puesto porque las consecuencias de no hacerlo son realmente catastróficas", concluyó Boric.