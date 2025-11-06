Bruselas dice que no tiene la intención de bloquear a Shein en la UE

El portavoz de política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, recordó que Bruselas mantiene abierta una investigación sobre Shein por la venta de productos ilegales, en el marco de la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las plataformas digitales a eliminar con rapidez este tipo de contenido.

Sin embargo, "no tenemos la intención de suspender ninguna plataforma a nivel europeo", continuó Regnier, quien recordó que la DSA actúa bajo el principio de proporcionalidad, por lo que esa posibilidad "es el último recurso".

"Hay muchos contenidos legítimos en estas plataformas. Por el hecho de que circulen ciertos tipos de bienes ilegales no puedes bloquear de repente una plataforma", dijo el portavoz.

El Gobierno francés dio ayer a Shein un plazo de 48 horas para demostrar que su contenido en internet cumple la legislación francesa -en plena investigación judicial por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas- o, de lo contrario, podrá emitir una orden de requerimiento digital para suspender la página web.

La ministra delegada para Asuntos Digitales francesa, Anne Le Henanff, quien ha enviado una carta al Ejecutivo comunitario para que tome medidas contra la plataforma china, se reúne hoy con la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, en la que abordarán la cuestión y cuál es "la potencial base legal" en Francia para poder bloquear a Shein en el país galo, dijo Regnier.

En cualquier caso, la decisión de bloquearla para toda la UE deberían tomarla las autoridades irlandesas, dijo el portavoz comunitario, ya que es en Dublín donde Shein tiene su sede en Europa.