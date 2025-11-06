Bruselas investiga si Deutsche Börse y Nasdaq pactaron para no hacerse la competencia

"La Comisión teme que las entidades de Deutsche Börse y Nasdaq puedan haber celebrado acuerdos o mantenido prácticas concertadas para no competir en el Espacio Económico Europeo en la cotización, negociación y compensación de determinados derivados", indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El anuncio de la investigación se produce más de un año después de que, en septiembre de 2024, la Comisión llevase a acabo inspecciones sorpresa en las sedes de Deutsche Börse y Nasdaq.

La Comisión sospecha que dichas entidades podrían haber repartido la demanda, coordinado precios e intercambiado información comercialmente sensible.

"Las normas de competencia ayudan a garantizar una competencia justa y abierta entre los mercados financieros y el correcto funcionamiento de la Unión de los Mercados de Capitales, piedra angular de la innovación, la estabilidad financiera y el crecimiento", declaró la responsable de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

De revelarse ciertas las sospechas del Ejecutivo comunitario, este comportamiento podría vulnerar las normas de competencia de la UE que prohíben los cárteles y las prácticas empresariales restrictivas.

La Comisión "llevará ahora a cabo su investigación en profundidad con carácter prioritario", agregó el Ejecutivo, que recordó que no hay un plazo legal para concluir las pesquisas y que la apertura de una investigación formal no prejuzga su resultado.

Deutsche Börse es un proveedor de infraestructuras de los mercados de capitales cuya filial Eurex es responsable de la cotización, negociación y compensación de derivados, y es la mayor bolsa de derivados del Espacio Económico Europeo.

Por su parte, Nasdaq es un proveedor mundial de servicios financieros y tecnológicos que opera bolsas de valores en Estados Unidos y en Europa, ofreciendo, entre otros, servicios de cotización, negociación y compensación para una amplia gama de derivados.