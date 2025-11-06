Chiquis Rivera: Me duele lo que está pasando en EE.UU. y siento que es una injusticia

Este sentimiento lo canalizó Rivera en 'PA MI GENTE', uno de los sencillos de su nuevo disco 'Flores En Mi Alma', que se ha publicado este jueves y que dedica a la gente trabajadora, a la que considera el motor de EE.UU.

Esta canción es "para la gente que quizás a veces se nos olvida, porque estamos en nuestro día a día, pero son personas muy importantes que también aportan a este país", explica la intérprete.

La inspiración para este tema surgió de una visita, el pasado febrero, a los trabajadores del campo en Oxnard, en el estado de California, para apoyar a la comunidad latina.

Tanto Chiquis, de raíces mexicanas, como parte de su familia han defendido y alzado la voz para denunciar las redadas migratorias y posicionarse en contra de algunas políticas gubernamentales, como las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Lo que quería hacer con esta canción, que es muy alegre, era recordar nuestra esencia y estar orgullosos de dónde venimos", agrega la artista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un mensaje que va más allá de la comunidad latina y que busca internacionalizarlo para recordar la fortaleza inherente de "la gente que se levanta, que es difícil, especialmente ahora en la vida es muy difícil", insiste Rivera.

También el tema el 'SOMOS', incluido en el nuevo trabajo musical, pretende servir para "recordarle a nuestra gente, a mi gente, que somos importantes. No importa de dónde vienes, esta tierra no es de nadie, sino de todos nosotros".

Con sus mensajes, Chiquis Rivera espera que sus seguidores, en especial la comunidad latina, "se sientan importantes, porque lo son. Yo los valoro y quiero, más que nada, que ellos sientan eso a través de mi música", sentencia.