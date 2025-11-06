Cobertura sanitaria escasa en Europa para los trastornos mentales, según un estudio

Estas son las conclusiones de una investigación publicada en The Lancet Regional Health-Europe, que ha revisado los estudios de los dos últimos decenios sobre el tratamiento de estas patologías en el continente.

De acuerdo con este nuevo informe, existe una gran disparidad entre cada Estado europeo, pero en general la cobertura es baja en prácticamente todos los trastornos.

Además, "hay una falta de datos muy importante tanto por países como por trastornos, lo cual dificulta saber cuál es el punto de partida", señala Jordi Alonso, investigador del Hospital del Mar y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (España).

La revisión ha permitido comprobar cómo solo los trastornos mentales graves, como la psicosis, alcanzan índices elevados de cobertura, entre el 50 y el 90 %, informó este jueves el Hospital del Mar.

En el caso de la depresión más grave en países como Bélgica, el 36 % de las personas que la sufren ha recibido algún tratamiento, pero solo el 11 % de forma adecuada.

En lo que respecta al trastorno por ansiedad, los porcentajes van del 47 de Suecia al 7 de Bulgaria.

Mientras, en el consumo de sustancias o alcohol, los porcentajes de personas adultas que reciben tratamiento son ínfimos.

Los grupos más vulnerables son las mujeres, las minorías sexuales, las étnicas, los inmigrantes y las personas sin hogar.

En el caso de los trastornos por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), los datos son tan escasos que resulta difícil hacer un diagnóstico de la situación.