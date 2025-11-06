Consejo D.Humanos de la ONU convoca sesión especial sobre abusos perpetrados en Al Fasher

La sesión fue solicitada por Reino Unido, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Noruega, y cuenta con el apoyo de 24 de los 47 actuales miembros del Consejo, entre ellos España, Colombia, Costa Rica, Chile y México.
Varias agencias de Naciones Unidas e investigadores han denunciado que tras la conquista del 26 de octubre se han perpetrado ejecuciones sumarias y otros crímenes, algunos de ellos con motivaciones étnicas.
Entre los abusos denunciados figuran violencia sexual, saqueos generalizados, destrucción de infraestructura vital y masivo desplazamiento forzado.
Al Fasher, ultimo gran bastión que conservaba el ejército sudanés en la región occidental de Darfur, cayó en manos de las opositoras FAR tras año y medio de asedio, algo que según los observadores marca un crítico punto de no retorno en la guerra civil que sufre Sudán desde abril de 2023.
