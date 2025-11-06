Consejo D.Humanos de la ONU convoca sesión especial sobre abusos perpetrados en Al Fasher

Ginebra, 6 nov (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que celebrará el próximo 14 de noviembre una sesión especial para analizar la situación en la ciudad sudanesa de Al Fasher, donde se han denunciado graves atrocidades tras su ocupación por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).