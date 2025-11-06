Duras críticas contra la nueva serie de Kim Kardashian, ¿la peor de la historia?

De "desastrosa" la califica Variety, mientras que The Hollywood Reporter afirma que "Kardashian es una protagonista apropiadamente rígida para el vacío de Ryan Murphy".

Murphy, responsable de series tan populares como 'Glee', 'American Horror Story' o 'Pose', es el productor de esta ficción en la que a Kardashian la acompañan nombres de la talla de Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts, que se estrenó este martes en Hulu en Estados Unidos y en Disney+ a nivel internacional.

Pero ni la participación de esas prestigiosas actrices impiden el naufragio de una serie que en la web Rotten Tomatos, que recopila críticas tanto profesionales como de fans, aparece con solo un seis por ciento de opiniones positivas.

"Es tan mala que podría ser arte", afirma irónicamente la revista Time que señala que la serie "es un Sex and the City multigeneracional en el lugar de trabajo, si el sexo fuera todo palabrería y la ciudad irrelevante y el humor no necesariamente intencional".

Pero que "podría ser una surrealista y autoconsciente performance artística" sobre el colapso en la era Trump "de un feminismo pop complaciente".

También la CNN se pregunta si es tan mal que se convierte en buena, mientras quye The Telegraph dice que es la peor serie de las producidas hasta la fecha por Murphy

El británico The Guardian destaca que "la nueva serie de Ryan Murphy, repleta de estrellas y con un reparto de lujo, ha recibido algunas de las críticas más impactantes que hemos visto en mucho tiempo, incluyendo muchas calificaciones de cero estrellas".

"No sabía que todavía era posible hacer que la televisión fuera tan mala", afirmó la crítica de este diario Lucy Magan, que lamenta que "ni siquiera Glenn Close puede salvar este desastre de Ryan Murphy de sus tramas sombrías, personajes despistados y las peores escenas de besos jamás filmadas ".

Kardashian interpreta a Allura Grant en una serie que sigue a un equipo de abogadas que dejan un bufete dominado por hombres para crear su propia firma en Los Ángeles.