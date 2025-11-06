Egipto dice que designación de Al Anani como jefe de Unesco es un nuevo éxito para el país

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, extendió sus felicitaciones al presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, "y al pueblo egipcio y a los pueblos árabes y africanos, por esta merecida victoria, que es un nuevo logro que se suma al historial lleno de éxitos de Egipto en el ámbito internacional", según un comunicado del departamento.

El ministerio señaló que se trata de "un logro histórico, al ser el primer egipcio, árabe y segundo africano en ocupar este alto puesto, en un paso que refleja el prestigioso estatus y el peso internacional de la política exterior egipcia".

Los países de la Unesco confirmaron este jueves la elección del reconocido egiptólogo y exministro de Turismo y Antigüedades egipcio como nuevo director general de la agencia de la ONU, una designación a la que se llegó con 172 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

Tras la votación, Al Anani, de 54 años, aseguró que para él esta misión es un "sueño" y que la campaña para lograrlo, que inicialmente veía como un "desafío político y electoral", se transformó progresivamente en algo "mucho más grande, un viaje profundamente humano" gracias a todo lo que aprendió en el camino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su designación es una victoria para Egipto, que el pasado fin de semana inauguró oficialmente el Gran Museo Egipcio (GEM, en inglés), el proyecto cultural más ambicioso en el país, tras décadas de construcción y retrasos.