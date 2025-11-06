El Banco de Inglaterra descarta rebajar los tipos de interés y los mantiene en el 4 %

Al término de una reunión, el comité de política monetaria del banco emisor inglés votó 5 a 4 a favor de no modificar el precio del dinero.

Según la entidad, cuatro miembros del comité votaron a favor de un recorte para situar los tipos en el 3,75 %.

La inflación ha alcanzado su punto máximo y el riesgo de una continua inflación se ha visto atenuado, según el banco, que está atento a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), que en septiembre fue del 3,8 %, por encima del objetivo del 2 %.

El próximo 19 de noviembre se conocerá la cifra de inflación correspondiente a octubre.

Al dar a conocer su decisión, el gobernador de la entidad, Andrew Bailey, ha indicado que la inflación ha disminuido considerablemente desde su máximo de hace tres años, pero sigue siendo demasiado alta.

"En nuestra decisión de mantener los tipos de interés hoy hemos sopesado el riesgo de que la inflación, superior al objetivo, se vuelva más persistente", pero "si la inflación se mantiene dentro de los límites previstos, esperamos poder reducir gradualmente los tipos", añadió.

El IPC se situó el pasado septiembre en el nivel más alto desde enero del año pasado, debido en parte al ascenso de los precios del transporte aéreo y el carburante.

Además de una inflación alta, el Reino Unido tiene un fuerte nivel de endeudamiento.

Según recientes datos facilitados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), la deuda neta acumulada del Reino Unido alcanzó en septiembre un 95,3 % del producto interior bruto (PIB), un punto porcentual más que en septiembre de 2024 y en niveles no vistos desde los años sesenta.