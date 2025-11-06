El Banco de México vuelve a recortar 25 puntos la tasa de interés y la deja en el 7,25 %

Esta es la tercera rebaja de un cuarto de punto en lo que va de año después de cuatro recortes consecutivos de medio punto, lo que mantiene la desaceleración en el ritmo de recortes del precio del dinero, aunque sin salirse de la expectativa del mercado.

“La Junta de Gobierno de la institución juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario ”, señaló el Banxico en su séptima decisión de política monetaria del año, que contó con el desacuerdo de uno de sus miembros, Jonathan Heath, quien abogó por mantenerla en el 7,5%

La decisión ocurre luego de que la semana pasada la Reserva Federal de los Estados Unidos redujera también las tasas de interés un cuarto de punto situándola en el 3,75 %, en un esfuerzo por evitar un aumento del desempleo y ante unas presiones también controladas en el vecino del norte.

Banxico anticipó que hacia adelante “valorará recortar la tasa de referencia” y, para ello, “tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”.

La inflación se ubicó en septiembre en México en una tasa anual del 3,76 %.

“Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto”, señaló.

Según las estimaciones de la Junta de Gobierno del banco central mexicano "se sigue esperando que la inflación converja a la meta en el tercer trimestre de 2026".

En su análisis, el Banxico prevé como riesgos al alza la depreciación cambiaria, la persistencia de la inflación subyacente, las presiones de costos y afectaciones climáticas.

Además, consideró que los cambios en la política comercial por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, "siguen añadiendo incertidumbre a las previsiones".

De acuerdo con Banxico, la inflación cerraría el año en un 3,5 %, mientras el consenso de analistas privados estima un 3,8 %.

Si bien esta es la séptima decisión de política monetaria de ocho programadas en el año, el mercado espera que la tasa se estacione en el 7 % al cierre del año, lo que daría margen a un recorte más de 25 puntos base.