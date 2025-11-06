‘El beso de la mujer araña’, Bill Condon y Tonatiuh abren el 40 Festival de Mar del Plata

Protagonizado también por Jenifer López, el filme de Condon abre el único festival de ‘Clase A’ de Latinoamérica, que en su 40 cumpleaños va a mostrar, hasta el 16 de noviembre, más de 200 producciones entre largometrajes y cortos, así como una selección de series de distintos países, dijo a EFE el director del certamen, Jorge Stamadianos.

'El beso de la mujer araña' es un drama musical estadounidense, escrito y dirigido por Condon; es una adaptación cinematográfica del musical de 1992 de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, que a su vez estaba basado en la novela argentina homónima de Puig.

La obra literaria de Puig, que ha paseado por escenarios de todo el mundo, vuelve al cine de la mano del cineasta estadounidense, quien además de presentar el filme, ofrecerá en Mar del Plata una conferencia magistral sobre el séptimo arte.

Y esto ocurrirá en Argentina, donde tuvo lugar la dictadura a la que hace alusión Puig en su obra literaria sobre la libertad personal y creativa.

Esta novela ya fue llevada a la gran pantalla, en versión brasileña (1985), bajo la dirección de Héctor Babenco y con un elenco formado por William Hurt, Raúl Juliá y Sonia Braga.

“Cuarenta años de un festival de cine tiene que ser una ocasión para celebrar y, junto a mi codirector Gabriel Lerman y el gran equipo que nos acompaña, estamos satisfechos del trabajo realizado. Hemos seleccionado grandes títulos de lo mejor del cine mundial para el disfrute del público que se acerque hasta Mar del Plata”, afirmó a EFE Satamdianos.

Para el director, en este festival,“el cine siempre se ha impuesto como una usina de cultura, arte, entretenimiento y negocios, y su influencia es indiscutible”.

Reconoció que “muchas veces ha atravesado crisis y transformaciones, pero, cuando parecía acabado, ha resurgido redoblando su apuesta ya que pocas artes pueden alcanzar el nivel de empatía y emoción del séptimo arte”.

Durante diez días, en la ciudad costera de Mar del Plata, a unos 400 kilómetros de Buenos Aires, los amantes del cine podrán ver estrenos internacionales y películas argentinas, pero también podrán encontrarse en las salas y por las calles a directores y actores de distintos países.

Entre los españoles que están empezando a llegar a Argentina están la actriz vasca Itziar Ituño, que participa en la película argentina ‘Pensamiento Lateral’, y el popular Javier Cámara.

También acuden al festival el actor chileno Benjamín Vicuña o los argentinos Pablo Rago, Diego Peretti, Miguel Angel Solá, Peter Lanzani y Leticia Bredice.

La pareja en la vida real formada por el mexicano Aaron Díaz y la argentina Lola Ponce presentará ‘Espina’, una película que ambos protagonizan y que cuenta la historia de un venezolano que viaja a Panamá para someterse a un trasplante de riñón.

En la ceremonia de apertura del festival, los organizadores entregaron a la cantautora y actriz argentina Marilina Ross un premio Astor a la trayectoria en el cine, donde actuó en películas como 'La Raulito' y 'La tregua', entre otras.