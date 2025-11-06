El DAX 40 baja un 1,31 % tras la publicación de resultados de empresas

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 1,31 % en 23.734,02 puntos.

Las pérdidas de las tecnológicas estadounidenses arrastraron a la renta variable alemana debido al temor a que se pueda producir una corrección mucho mayor.

La compañía de materiales de construcción Heidelberg Materials bajó un 5 %, hasta 196,75 euros, debido a recogida de beneficios después de presentar resultados porque su facturación fue menor de lo previsto, y el fabricante de software para empresas SAP cayó un 4,4 %, hasta 217,95 euros.

Deutsche Börse perdió un 4,1 %, hasta 210,80 euros, después de que la CE abriera una investigación para esclarecer si junto con la estadounidense Nasdaq infringieron las normas europeas de competencia "al coordinar su conducta" en la cotización, negociación y compensación de derivados financieros.

La cooperación entre Deutsche Börse y Nasdaq se remonta a un acuerdo de 1999 con HEX (Helsinki Stock Exchange), ahora Nasdaq.

El mercado de derivados Eurex, propiedad de Deutsche Börse, y la Bolsa de Helsinki, que ahora es propiedad de Nasdaq, establecieron un acuerdo que trataba de crear una liquidez más profunda en los respectivos mercados de derivados nórdicos, así como crear eficiencias, según Deutsche Böörse.

Los servicios postales y de logística Deutsche Post (DHL) se dispararon un 8,6 %, hasta 43,32 euros, después de publicar unos resultados que superaron las expectativas sobre todo el flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones .

La empresa de venta de moda por internet Zalando también se disparó un 6,6 %, hasta 24,14 euros, después de publicar un aumento de la facturación mayor de lo esperado.

No obstante, Zalando redujo el beneficio debido a costes de reestructuración y de la adquisición de About You, así como a impuestos más elevados.

El fabricante de neumáticos Continental ganó un 0,8 %, hasta 67,06 euros, después de publicar buenos resultados.