El Ejército de Nicaragua incauta 54 paquetes de cocaína en la frontera con Costa Rica

La sustancia ilícita fue incautada en el kilómetro 137,5 de la carretera panamericana sur, en la comunidad Ostayo, municipio de Cárdenas, departamento (provincia) de Rivas, en donde el sospechoso que viajaba en un vehículo, tras detectar la presencia de las tropas del Ejército, se dio a la fuga, dejando la droga abandonada, de acuerdo con el informe militar.

Los 54 paquetes de cocaína eran trasladados por una persona, a bordo de un vehículo, con placa nicaragüense, "quien al recibir la señal de alto de las tropas se dio a la fuga, dejando el vehículo y la droga abandonada a 200 metros del retén", indicó el Ejército.

El operativo estuvo a cargo del 4 Comando Militar Regional de las Fuerzas Armadas que realizaba un servicio operativo en la zona, precisó.

Las autoridades, que no informaron del detenido vinculado al alijo ni el peso de la cocaína incautada en este operativo, aseguraron que la droga y el vehículo fueron entregados a la autoridad competente para la judicialización del caso.

Las autoridades nicaragüenses sostienen que ejecutan una estrategia que denominan 'Muro de Contención', que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico en los núcleos poblacionales, para la cual mantienen "estrechos lazos de cooperación" con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores.