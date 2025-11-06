El Ejército israelí afirma haber atacado "infraestructuras terroristas" de Hizbulá en Tiro

"Recientemente, el Comando Norte y la Fuerza Aérea atacaron a terroristas que operaban en una infraestructura terrorista de la unidad de construcción de la organización terrorista Hizbulá en la región de Tiro", especifica el comunicado castrense.

El mensaje del Ejército agregó que la infraestructura en cuestión "se utilizaba para fabricar equipos con los que los terroristas de la organización trabajaban para reconstruir infraestructuras terroristas que habían sido atacadas y destruidas durante la guerra".

Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, si bien recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra lo que argumenta son miembros e instalaciones pertenecientes al grupo chií Hizbulá.

El Ejército israelí aseguró haber matado este lunes a dos miembros del grupo chíi libanés en dos ataques lanzados en el sur del Líbano.

Además, otra persona murió y otras siete resultaron heridas ese mismo día cuando un avión no tripulado alcanzó a un coche en una carretera de la localidad de Doueir, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública de Líbano.

El pasado jueves, una fuerza israelí incluso cruzó la frontera de facto, asaltó el Ayuntamiento de la localidad libanesa de Blida (sur) y mató a un empleado municipal.