El histórico regreso de Chuty a Red Bull Batalla completa el cartel de Nueva Historia

Tricampeón nacional en 2013, 2017 y 2022, además de bicampeón mundial, el madrileño vuelve por sorpresa, como informó este jueves a EFE la organización, a la madre de todas las batallas, tras una de las finales más épicas y recordadas de todos los tiempos, que alojó serias dudas sobre su futuro y continuidad en Red Bull.
Así, Chuty, una de las figuras clave del 'freestyle', estará presente en Nueva Historia, un evento único y conmemorativo que congregará a las leyendas que más peso han tenido en la historia de la disciplina junto a nuevas generaciones de talentos.
El madrileño es el último en sumarse al elenco de españoles que conforman Bnet, Arkano, Skone, Invert, Noult y Gazir, todos ellos campeones mundiales, que a su vez se integran en una lista estelar en la que también están Aczino, Rapder, Azuky y Hadrian (México), Frescolate, Exe y Sophia (Argentina), Fat-N (Colombia) y Link One (Puerto Rico).
Con la incorporación de Chuty, la lista definitiva de participantes queda cerrada, con un cartel histórico para celebrar dos décadas de rimas, leyendas y 'freestyle'.
