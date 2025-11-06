El juez desestima una demanda de Blake Lively a un publicista por daños a su reputación

El magistrado Lewis Liman consideró que los abogados de la intérprete no consiguieron demostrar que Wallace, que está basado en Austin, en el estado de Texas, tiene suficiente vínculo con Nueva York como para ser denunciado allí.

La revista Variety destaca que no está claro si Lively ('Gossip Girl') interpondrá una nueva demanda en Texas.

Los abogados de la actriz señalaron en un comunicado que la corte dictaminó que esa denuncia "puede y debe presentarse en un tribunal diferente" y apuntaron que su clienta está "evaluando sus múltiples opciones para hacerlo".

El caso comenzó en diciembre, cuando Lively señaló tanto al director y coprotagonista de 'It Ends With Us', Justin Baldoni, como a la productora Wayfarer, de elaborar un plan para dañar su reputación después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos por parte de Baldoni durante el rodaje.

Wallace reprochaba que tanto él como su empresa, Street Relations, aparecieran en la demanda presentada por Lively ante el Departamento de Derechos Civiles de California.

La demanda original de Lively sigue en curso y el juicio está previsto para marzo de 2026.

En el complejo entramado judicial que se desencadenó en torno a esa película, esta semana se supo que un juez en Nueva York ha desestimado la contrademanda de Baldoni contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por difamación y extorsión.