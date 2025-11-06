Mundo
El líder norcoreano asiste al funeral de Estado del veterano político Kim Yong-nam

Seúl, 6 nov (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, asistió al funeral de Estado de Kim Yong-nam, histórico dirigente y excanciller norcoreano fallecido esta semana a los 97 años por un fallo multiorgánico derivado de un cáncer colorrectal, según informó este jueves la agencia estatal KCNA.

"El funeral de Estado para el difunto Kim Yong-nam fue solemnemente celebrado el 5 de noviembre en la capital de Pionyang", dijo la KCNA, confirmando la asistencia del mandatario.

Kim Yong-nam, nacido en 1928, fue una de las figuras más veteranas del régimen. Se desempeñó como ministro de Exteriores y vice primer ministro, y entre 1998 y 2019 presidió el Presídium de la Asamblea Popular Suprema, un cargo desde el que ejerció como jefe de Estado representativo del país durante décadas.

También encabezó la delegación norcoreana a los Juegos Olímpicos de PyeongChang de 2018, donde se reunió con el entonces presidente surcoreano Moon Jae-in.

"El respetado camarada Kim Jong-un se encontraba en la entrada del cementerio junto con altos funcionarios del Partido y del Gobierno cuando llegó el ataúd", dijo la agencia, explicando que el cortejo partió del Club Sojang, donde reposaba el féretro, hasta el Cementerio de los Mártires Patrióticos en Sinmi-ri, acompañado por una guardia de honor.

El ministro surcoreano de Unificación, Chung Dong-young, envió el martes pasado un mensaje de condolencias para Kim Yong-nam, recordando sus previos encuentros y destacando que Kim contribuyó a abrir el diálogo intercoreano.

Kim Yong-nam fue una de las pocas figuras que sirvió bajo las tres generaciones de la dinastía gobernante norcoreana: el fundador Kim Il-sung, su hijo y padre del actual líder, Kim Jong-il, y Kim Jong-un.