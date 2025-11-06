El mayor portaviones nuclear de EEUU pasa por España para unirse a despliegue en el Caribe

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) española informó este jueves que una de sus fragatas, la Numancia, escoltó protocolariamente a este portaviones, que es el de propulsión nuclear más moderno y avanzado de la Marina estadounidense, por el Estrecho en su paso que hizo acompañado por un destructor.

Según se puede ver en la página de rastreo Vessel Finder, el USS Gerald Ford , que mide 337 metros y alcanza una velocidad de 30 nudos (55,6 km/h) pasó por el Estrecho hacia el mediodía (GMT) del martes y, según otros viajes y cálculos aproximados, podría tardar una semana o 10 días en llegar al Caribe.

El buque está, por tanto, en el Atlántico, donde se unirá al Comando Sur de Estados Unidos en el despliegue aeoronaval que el Pentágono estadounidense ha incrementado desde hace unas semanas en aguas del Caribe frente a Venezuela.

A finales de octubre, Estados Unidos contaba ya con ocho buques de guerra, seis de ellos destructores, tres buques anfibios y un submarino en la zona, con un total de trece unidades navales, su mayor despliegue marítimo desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Entre ellos se encuentran los cruceros lanzamisiles USS Gettysburg y USS Lake Erie.

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han destruido de manera sumaria en aguas del Caribe y del Pacífico oriental más de una decena de lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, ataques en los que han muerto la mayoría de sus tripulantes.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, negaron la semana pasada que Washington se esté preparando para atacar a Venezuela, pese al indiscutible incremento de la presión militar sobre Caracas.