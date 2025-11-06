El petróleo Brent baja un 0,22 %, hasta 63,38 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,14 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 63,52 dólares.

El Brent continuó en terreno negativo ante señales persistentes de debilidad en la demanda global, especialmente en potencias como Estados Unidos y China.

Además, contribuyeron a la presión sobre los precios el fortalecimiento del dólar, que encarece el petróleo para compradores que operan con otras divisas, y la decisión de la OPEC+ el domingo de aumentar a partir de diciembre su oferta en 137.000 barriles diarios.