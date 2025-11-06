El Salvador desmantela red de tráfico de drogas y de trata de personas

De acuerdo con la fuente en X, en este operativo se logró "desmantelar una red de narcotráfico que operaba en la zona occidental del país".

"Las investigaciones, desarrolladas entre octubre de 2023 y octubre de 2024, han dejado en evidencia que, estas personas ocupaban puntos ciegos para ingresar diferentes tipos de droga desde Guatemala y luego distribuirla en territorio nacional", indicó la fuente, sin precisar el número de detenidos.

Añadió que "se determinó que explotaban sexualmente a dos adolescentes de 15 y 16 años a cambio de diferentes cantidades de dinero".

"Estas acciones eran cometidas en Guatemala y en El Salvador. Entre los capturados también hay sujetos que se encargaban de movilizar a víctimas que pagaban para que los llevaran ilegalmente hacia Estados Unidos. Entre los afectados hay dos ecuatorianos", añadió la Fiscalía.

Apuntó que los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico ilegal de personas, trata de personas, agrupaciones ilícitas y conspiración en el delito de homicidio.

En un segundo operativo, del que la fuente no indicó si mantiene relación con las primeras detenciones, se buscó capturar a "cuatro sujetos que se dedicaban al tráfico ilegal de personas en la modalidad de explotación sexual", a quienes "se les atribuyen los delitos de violación en menor y agrupaciones ilícitas".

"Según las investigaciones, entre enero y junio del 2024, la víctima fue sometida a abusos sexuales por uno de los capturados quien además la amenazó para que mantuviera encuentros sexuales con desconocidos. Otro de los imputados participó para vender a la víctima a un hombre de 73 años y a cambio recibían distintas cantidades de dinero", detalló.