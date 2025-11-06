El vicepresidente del BCE defiende que el actual nivel de tipos de interés es el correcto

"Es imposible estar siempre al 2 %" pero, aunque las circunstancias puedan llevar a niveles un poco por encima o por debajo de esa cifra, ese es el "escenario base", reconoció el vicepresidenrte del BCE en un evento al que asistió en Madrid.

De Guindos argumentó que el BCE es un poco más optimista sobre la capacidad de crecimiento de la economía europea -pese a que hay grandes disparidades entre países, matizó- y sobre la evolución de la inflación, lo que le hace estar "cómodo" con los tipos actuales a pesar de que persiste una gran incertidumbre.

En ese sentido, apuntó que la política fiscal puede constituir un "riesgo importante" en un momento en que hay que combinar el respeto a las reglas fiscales con el aumento del gasto en defensa, un objetivo para el que la "estabilidad política es clave".

Junto a esta apuesta por una mayor autonomía de Europa -que implica no solo el gasto en defensa, sino también cuestiones como los sistemas de pagos, la nube o la inteligencia artificial-, De Guindos puso el foco en el envejecimiento y cómo puede compensarse con una inmigración "ordenada" que, a su vez, está presionando el mercado del alquiler de vivienda.

El vicepresidente del BCE tampoco prevé ningún cambio en la política de liquidez del banco, ya que no ha observado tensiones, aunque sí ha apuntado que habrá que abordar en el futuro la situación del balance estructural.