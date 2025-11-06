Embajador alemán vuelve a Georgia tras ser llamado a consultas hace más de dos semanas

También el Ministerio de Exteriores alemán confirmó que Fischer llegó a Tiflis el jueves y continuará desempeñando sus funciones con el "pleno apoyo" de Berlín.

Berlín llamó a Fischer a consultas el 19 de octubre a raíz de unas acusaciones de Tiflis de que el diplomático, crítico con las autoridades georgianas, promueve una "agenda radical".

El embajador alemán critica con frecuencia al Gobierno de Irakli Kobajidze por "alejarse del rumbo democrático" y afirma que Georgia no cumple los criterios para ser un país candidato a la Unión Europea.

Mientras, Tiflis acusa al embajador de injerencia en los asuntos internos del país por apoyar a la oposición y asistir a juicios contra detractores del Gobierno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy