Entierran en Israel al sargento Oz Daniel, rehén devuelto por Hamás el domingo

"No esperaba volver a verte así, no imaginaba así el día en que te daría la bienvenida", dijo su madre, Merav, durante el sepelio, según recogen medios israelíes.

"Pero en medio de este dolor hay un momento de consuelo, un respiro de alivio: la certeza de que por fin estás aquí, en la tierra que tanto amaste, la tierra que juraste proteger. Y con tu cuerpo cumpliste ese juramento al máximo".

"Tú y yo hablamos de secuestros", recordó, "Te pusiste frente a mí con tus hermosos ojos brillantes, insististe y dijiste: 'Mamá, haré lo que sea, pero no me quedaré cautivo'".

Daniel, de 19 años, murió en combate el 7 de octubre de 2023 mientras luchaba contra la invasión de Hamás al sur de Israel. Su cuerpo fue llevado a Gaza, donde permaneció retenido durante más de dos años.

El Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó este lunes que Oz Daniel estaba entre los rehenes que Hamás devolvió a Israel el domingo, junto a Asaf Hamami y Omer Neutra.

Anoche, la organización islamista devolvió los restos de otro secuestrado, que el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Israel identificó como perteneciente al estudiante tanzano Joshua Loitu Mollel.

Hamás y las milicias gazatíes mantienen en su poder los cadáveres de otros seis secuestrados, todos ellos hombres, incluyendo a cinco ciudadanos israelíes y un agricultor tailandés secuestrado cerca del kibutz Beeri.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el grupo palestino ha expresado tener dificultades para localizar los cuerpos de los rehenes que permanecen en Gaza por las toneladas de escombros y por no tener siempre acceso a maquinaria pesada.

Israel, sin embargo, ha acusado a los islamistas de retrasar a propósito la entrega de estos cuerpos para evitar abordar su desarme, cuestión que deben discutir junto a los mediadores cuando se retomen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo.