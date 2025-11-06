Fallece el expresidente de Surinam Ronald Venetiaan, quien dirigió el país tres periodos

"Fue un estadista y un gran hijo de la nación, que dedicó su vida en servir a Surinam. Venetiaan jugó un rol importante en el desarrollo del país y fue especialmente conocido por su compromiso con la educación, la democracia y el buen gobierno", resaltó la presidenta surinamés, Jennifer Simons, en un comunicado.

Venetiaan falleció el miércoles tras una larga enfermedad, según detallan medios locales.

Por su parte, el también expresidente Chan Santokhi, quien fuera ministro de Justicia bajo uno de los mandatos de Venetiaan, describió de igual manera a su exjefe como "un gran estadista".

"Con su fallecimiento, pierdo a un mentor personal y a un estadista bajo cuyo mandato serví como ministro de Justicia y Policía", afirmó Santokhi.

"También fue excepcionalmente activo en el ámbito de la educación y dejó una marca imborrable en el gobierno surinamés", añadió Santokhi en las redes sociales.

Venetiaan, quien presidió su país bajo el Partido Nacional de Surinam, es recordado por sus habitantes como uno de los líderes más autoritarios e influyentes en la historia política del territorio.

Estudió Matemáticas y Física en la Universidad de Leiden en Países Bajos.

Tras obtener sus grados académicos, regresó a Surinam en la década de 1960.

Arrancó su carrera profesional como maestro y luego como director escolar.

En 1973, fue escogido como ministro de Educación y Desarrollo Público bajo la presidencia de Henck Arron.

De acuerdo con analistas políticos, la pasión de Venetiaan por la educación y el desarrollo fueron puntos principales suyos durante su carrera política.

No obstante, en 1991 su experiencia política se elevó al más alto nivel, cuando se convirtió en el primer presidente electo de su país, tras once años de dictadura bajo el gobierno militar de Desi Bouterse.

A pesar de que Venetiaan llegó al poder y comenzó a regir un gobierno civil, el poder militar de Bouterse, retuvo el Gobierno de facto hasta que culminó con un golpe de Estado en diciembre de 1990.

Luego de varios años en pausa de la política, Venetiaan regresó al ruedo y ganó la presidencia del país en el año 2000 y fue reelegido en 2005.

Venetiaan, sin embargo, heredó una economía corrompida, por lo que estableció prioridades en la recuperación y estabilización económica del país.

Tras retirarse de la política en 2010, Venetiaan se mantuvo como secretario honorario del Partido Nacional de Surinam.

A Venetiaan le sobreviven su esposa, cuatro hijos y nietos.