Feministas confirman un nuevo asesinato machista en Cuba, y ya suman 37 en 2025

La víctima es Yudislaimi Valdés Silediro, de 28 años de edad, quien murió el pasado 3 de noviembre presuntamente a manos de su pareja, en el hogar que compartían en la localidad El Mamey del municipio San Nicolás de Bari, en la provincia Mayabeque (oeste).

Las activistas enviaron sus condolencias a la hija de la mujer asesinada, a sus familiares y personas allegadas.

Este es el segundo crimen machista reportado en menos de una semana por ambas plataformas que insisten en pedir que se declare un "estado de emergencia por violencia de género" en Cuba.

Su labor y la difusión de estos sucesos en medios no oficiales ha contribuido a ponerlos en foco.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos "feminicidio" o "crimen machista" en los medios estatales.

En su nuevo informe las feministas reportan 15 intentos de feminicidios y refieren que actualmente investigan tres casos que necesitan acceso a la investigación policial y otros dos en investigación en las provincias Santiago de Cuba (este) y Vill Clara (centro).

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y aunque no hay en la prensa estatal informaciones frecuentes sobre los feminicidios, en los últimos meses han aparecido reportes y artículos sobre este problema.

El Gobierno cubano confirmó que los tribunales identificaron un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el año pasado. En los juicios celebrados en 2023 se registraron 110 víctimas.

La Fiscalía General, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones anunciaron este año la elaboración conjunta de un registro administrativo informatizado, pero no público, para recabar datos sobre los feminicidios.