Fiscalía europea destapa un fraude aduanero en Italia con contrabando textil de China

"La investigación se centra en un esquema de contrabando mediante el cual productos procedentes directamente de proveedores chinos eran importados a almacenes en Italia utilizando presuntamente proveedores, compradores y direcciones de entrega falsos", indicó la Fiscalía Europea en un comunicado.

La red se servía de entidades jurídicas ficticias repartidas por Europa para desviar las facturas y órdenes de pago recibidas por empresas italianas legítimas, simulando así una compra intracomunitaria con el fin de eludir el pago de aranceles aduaneros y del IVA a la importación.

Aunque los almacenes utilizados para el esquema eran siempre los mismos, las entidades jurídicas registradas en esas direcciones se daban de baja periódicamente, lo que permitía a los sospechosos mantener los volúmenes de operaciones "por debajo de determinados umbrales de alerta" y eludir la supervisión de las autoridades financieras.

La investigación se ha centrado en Italia, pero también se han llevado a cabo registros en Alemania y Polonia, países donde los presuntos autores habrían creado entidades jurídicas ficticias.

